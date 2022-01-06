إحنا في بيت من بيوت ربنا.. السيسي للأقباط في عيد الميلاد: "بلاش حد يدخل بينا"

08:14 م الخميس 06 يناير 2022
إحنا في بيت من بيوت ربنا.. السيسي للأقباط في عيد الميلاد: "بلاش حد يدخل بينا"

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمحتفلين بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، قائلًا: "عاهدنا ربنا وعاهدناكم، على استمرار بناء الجمهورية الجديدة، بلاش حد يدخل بينا، لإن ده هيضيع كل اللي بنعمله، البلد بلدنا كلنا".

وأضاف: "إحنا في بيت من بيوت ربنا، اللي حامي البلد دي ربنا سباحنه وتعالى، دايمًا ندعيه ونتوسل إليه".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، في الكنيسة الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعدادا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في الاحتفال، عدد كبير من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

العاصمة الإدارية كاتدرائية ميلاد المسيح قداس عيد الميلاد الرئيس السيسي البابا تواضروس

الخبر التالى:

السيسي للأقباط: أكن كل الاحترام للبابا تواضروس.. والرجالة تتوزن بالمواقف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا