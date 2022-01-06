إحنا في بيت من بيوت ربنا.. السيسي للأقباط في عيد الميلاد: "بلاش حد يدخل بينا"

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمحتفلين بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، قائلًا: "عاهدنا ربنا وعاهدناكم، على استمرار بناء الجمهورية الجديدة، بلاش حد يدخل بينا، لإن ده هيضيع كل اللي بنعمله، البلد بلدنا كلنا".

وأضاف: "إحنا في بيت من بيوت ربنا، اللي حامي البلد دي ربنا سباحنه وتعالى، دايمًا ندعيه ونتوسل إليه".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، في الكنيسة الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعدادا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في الاحتفال، عدد كبير من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.