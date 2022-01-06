البابا تواضروس يستقبل الرئيس السيسي في كاتدرائية العاصمة الإدارية

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، في الكنيسة الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعدادا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في الاحتفال، عدد كبير من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

وبدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

ويشارك في القداس عدد من الوزراء والمسؤولين منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يشارك في القداس عدد كبير من أبناء الشعب القبطي، الذين استقبلوا البابا بالزغاريد.