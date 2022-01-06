الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

08:05 م الخميس 06 يناير 2022
الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في ال

(مصراوي):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم لمشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

ويشارك في القداس عدد من الوزراء والمسؤولين منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الرئيس السيسي البابا تواضروس قداس عيد الميلاد كاتدرائية العاصمة الإدارية

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السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح

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