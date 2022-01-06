وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للركاب

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في مطار برج العرب الدولي، لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة المنظومة الأمنية بالمطار، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للركاب.

وتفقد وزير الطيران مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة السيور ومهبطالطائرات ومكتب الحجر الصحي، كما اطلع على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار وشبكة صرف الأمطار ومخرات السيول، ووجه بضرورة متابعة أعمال الصيانة المستمرة والدورية للشبكة لرفع كفاءتها.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وبخاصة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل جميع مرافق المطار، حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين.

ووجه الطيار محمد منار جميع العاملين بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين والمودعين والمستقبلين، وتيسير كافة الإجراءات وكذلك توفير كافة الامكانيات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار برج العرب الدولي.