رئيس "الأسقفية" مهنئًا البابا تواضروس: دمت عنوانًا للمحبة

05:40 م الخميس 06 يناير 2022
رئيس "الأسقفية" مهنئًا البابا تواضروس: دمت عنوانًا للمحبة

الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس الأساقفة في تهنئته للبابا تواضروس: "دمت عنوانًا للمحبة الأخوية بين الجميع مقدمًا تهنئنه للأقباط الأرثوذكس أيضًا".

وأكد رئيس الأساقفة إن ميلاد السيد المسيح مناسبة سعيدة نتذكر من خلالها قيم المحبة المسيحية والتواضع التي جاء بها طفل المزود ليغير بوجوده البشرية كلها ويصنع تاريخًا جديدًا أساسه المحبة والرحمة.

في نفس السياق، فإن رئيس الأساقفة قد كلف رعاة وقساوسة الكنائس الأسقفية في كافة المحافظات بتبادل التهنئة مع الكنائس الشقيقة التي تحتفل بالعيد وفقا للتقويم الشرقي إذ هنأ القس ديفيد عزيز عميد الكاتدرائية الأسقفية بالإسكندرية قساوسة وقيادات الكنيسة القبطية هناك كما هنأ القس يشوع بخيت العميد المساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الكنائس القبطية في المنطقة.

الدكتور سامي فوزي البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد الأقباط الأرثوذكس القس ديفيد عزيز الكاتدرائية الأسقفية بالإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 72 ساعة |برودة شديدة ليلا وصقيع وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا