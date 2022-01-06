فرصة مثالية للتصوير.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

يظهر في سماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس، وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 371,000 كيلومتر فقط، في حين أن المشتري يبعد حوالي 747 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" أن كوكب المشتري يعتبر رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار جاليليو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وتابعت الجمعية: "خلال ساعات الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم".

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك يوم غدًا الجمعة سيلاحظ، أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.