أكبر من مبنى إمباير ستيت.. كويكب صخري يقترب من الأرض الأسبوع القادم

03:40 م الخميس 06 يناير 2022
أكبر من مبنى إمباير ستيت.. كويكب صخري يقترب من الأرض الأسبوع القادم

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- محمد نصار:

نوه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بوجود كويكب صخري أكبر من مبنى -إمباير ستيت بنيويورك- يقترب من الأرض الأسبوع القادم.

وبحسب المعهد، فإنه تم اكتشاف الصخور الفضائية المعروفة باسم الكويكب (7482) 1994 PC1 لأول مرة في عام 1994 من قبل عالم الفلك روبرت ماكنوت في مرصد سايدنج سبرينج في أستراليا.

وكان آخر اقتراب للكويكب منذ 89 عامًا في 17 يناير 1933 على مسافة أقرب قليلاً لكنها ما زالت آمنة جدًا تبلغ 1.1 مليون كيلومتر.

وستسمح هذه الزيارة القريبة لعلماء الفلك بدراسة المزيد عن الكويكب الصخري من النوع S والذي ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو الأكثر شيوعا.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية الصخور الفضائية إمباير ستيت روبرت ماكنوت

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