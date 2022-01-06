التنبؤ بالفيضان: الخرائط تظهر عدم سقوط أمطار حتى السبت المقبل

03:36 م الخميس 06 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، خرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام قادمة.

كما نشر المركز 3 صور لخرائط التنبؤ، معلقا: خرائط ونماذج التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من 6 يناير وحتى 8 يناير 2022.

وأكد مركز التنبؤ بالفيضان على أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ اعتبارا من اليوم 6 يناير وحتى السبت 8 يناير.

سقوط أمطار فيضان النيل مركز التنبؤ بالفيضان

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