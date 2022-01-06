تشكيل لجنة.. أول تعليق من الآثار على تساقط أجزاء من الدير الأبيض بسوهاج

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور أبوبكر عبدالله، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، آخر تطورات تساقط أجزاء من الدير الأبيض في سوهاج، موضحًا أن السور الخارجي للدير الأبيض قائم وفي حالة مستقرة وأن ما سقط صباح اليوم هو جزء من كساء الجدار الشمالي للسور الخارجي للدير والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية.

جاء ذلك في أول رد فعل رسمي، على تساقط أجزاء من الجدار الشمالي الداخلي لصحن الكنيسة الأثرية بالدير الأبيض في سوهاج.

ووفقا للبيان، فقد توجه علي عبدالرؤوف، مدير عام آثار مصر العليا، إلى الدير على رأس لجنة أثرية هندسية للمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب سقوط هذا الجزء من كساء السور، علما بأن مركز البحوث الأمريكي يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وصيانة للجدار الشمالي للسور بالتعاون مع جامعة يل الأمريكية.

وبالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة، تداول صباح اليوم، عدد من المهتمين والأثريين على رأسهم الدكتورة مونيكا حنا، صورا توضح تساقط أجزاء من الجدار الشمالي الداخلي لصحن الكنيسة الأثرية بالدير الأبيض في سوهاج، وهو الدير الذي كان قد أعلن وزير السياحة والآثار في أبريل 2019، عزمه على ترميمه لإعادته إلى رونقه وعراقته القديمة، وصرح بذلك في زيارته للدير، والتي تفقد خلالها عدد آخر من آثار مدينة سوهاج.

وكان الدكتور إبراهيم ساويرس المهتم بالشأن الأثري القبطي قد أطلق تحذيرًا في 2019 جاء فيه: "الدير يعاني بشدة من تشققات كبيرة وواضحة في جداره الشمالي الخارجي، ويعاني من ميل واضح للداخل، بخلاف بعض التشققات في الأجزاء الداخلية من الدير ربما حالتها أهون.

فيما نشر ساويرس عددا من الصور لانهيار السور وعلق قائلا: "في هذا الصباح المبارك وصلنا هذا الخبر المفجع للغاية.. تساقط أجزاء من الجدار الشمالي الداخلي لصحن الكنيسة الأثرية بالدير الأبيض.. وكنا قد حذرنا من حالة هذا الجدار منذ فترة طويلة.. ونشكر الله أن أحدا لم يصب بسوء من الآباء والزوار المصلين بالدير"

والدير الأثري للقديس الأنبا شنودة، المعروف بالدير الأبيض غرب سوهاج، هو من أشهر الأديرة القبطية، وأهمها قاطبة، ومن أقدمها، ويعود الدير لحوالي القرن الخامس الميلادي، وتعود الرهبنة في المنطقة لما هو قبل ذلك، كما أن الدير هو أكبر وأهم مصدر للمخطوطات القبطية في تاريخ مصر.

وظل الدير عامرًا لقرون طويلة، وعادت له حياة الرهبنة منذ تسعينيات القرن الماضي، ويسكنه اليوم خمسين من الرهبان، ويزوره العشرات يوميًا ومئات الألوف في موسم الزيارة مع عيد الأنبا شنودة في شهر يوليو.

وظل الدير عامرًا لقرون طويلة، وعادت له حياة الرهبنة منذ تسعينيات القرن الماضي، ويسكنه اليوم خمسين من الرهبان، ويزوره العشرات يوميًا ومئات الألوف في موسم الزيارة مع عيد الأنبا شنودة في شهر يوليو.​