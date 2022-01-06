تطوير الدائري: رئيس الطرق والكباري: أي مخالفة هتتصور

02:36 م الخميس 06 يناير 2022
تطوير الدائري: رئيس الطرق والكباري: أي مخالفة هتتصور

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه جارٍ تنفيذ منظومة ITS على الطريق الدائري لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وعلى السرعات.ط

وأضاف مصطفى، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: إذا كان هناك شبورة سيكون هناك سيطرة كاملة وأي مخالفة هتتصور.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري: هنمنع الميكروباصات اللي بنشوفها بالصورة العشوائية الحالية على الطريق الدائري ويستقل الركاب الأتوبيس الترددي بتوقيت محدد.

وتابع: عدد محطات الأتوبيس الترددي ستصل إلى حوالي 57 محطة على الطريق الدائري.​

حسام الدين مصطفى منظومة ITS شبورة محطات الأتوبيس

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