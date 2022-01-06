1000 جنيه لـ 4 نقابات.. كيف تحصل على معاش "المهن الطبية"؟

كتب- أحمد جمعة:

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، ليُصبح 1000 جنيه شهريا، بدلا من 900 جنيه، اعتباراً من مايو 2022.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن المعاش النقابي يصرف من اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة"، عندما يبلغ العضو سن الستين.

وأوضح الطاهر لمصراوي، أن المعاش كان 900 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه سنويا لأن إجمالي المستفيدين حوالي 108 ألف عضو وأسرة، وتمت زيادته إلى ألف جنيه بالاجتماع الأخير لمجلس اتحاد المهن الطبية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2013 استطاع مجلس الاتحاد بأفكار وجهود جميع النقابيين تحسين سبل تحصيل الدمغة الطبية (وهي المورد الرئيس للصندوق) وتحسين استثمارات الاتحاد والسيطرة على الإنفاق غير الضروري، وبالتالي تم زيادة الموارد المالية التي بموجبها تم رفع قيمة المعاش سنويا من 400 إلى 500 إلى 600 إلى 700 إلى 800 ثم إلى 900، ثم جاء القرار الأخير برفعها إلى ألف جنيه.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يصرف المعاش لأعضاء النقابات الطبية الأربعة كل ثلاثة أشهر، "في منتصف فبراير، مايو، أغسطس، نوفمبر"، بإجمالي 3 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.

أما الأوراق اللازمة للحصول على المعاشات، فهى:

- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتى - القاهرة.