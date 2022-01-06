ضاحي المهندسين: الرعاية الصحية المقدمة للمهندسين من أفضل الأنظمة في النقابات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن أرض مستشفى بدر تم تخصيصها للنقابة عام 2015 وظلت 3 سنوات دون تنفيذ أي شيء، وكان تنفيذ المستشفى يعتمد على التبرعات وتم جمع 2 مليون جنيه، في ظل أن التكلفة تتجاوز المليار جنيه.

وأضاف ضاحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه بعد تولي مجلس النقابة الحالي في 2018، تم تنفيذ دراسة جدوى اقتصادية بمقابل 200 ألف جنيه، وتم الحصول على أدق التفاصيل لتنفيذ هذا المشروع، وانتهت الدراسة إلى أنه مشروع استثماري ويحقق عائد على رأس المال يصل لـ 15% بحد أدنى.

وأوضح نقيب المهندسين أن الرعاية الطبية المقدمة للمهندسين من أفضل الأنظمة الطبية المقدمة في النقابات في مصر.

وأكد على أن حصة النقابة من شركة المهندس يوتن 30%، وكانت ستتراجع لـ 2.5% نتيجة وجود التزامات مالية على النقابة، لكن نتيجة تدخل النقابة تم تثبيت حصة النقابة كما هي.

كما أوضح نقيب المهندسين أن حصة النقابة من شركة المهندس للتأمين 26% ووصلت النسبة حاليا لـ 33%.

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