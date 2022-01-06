برلماني يتقدم بطلبات إحاطة لتردي أوضاع المدارس والمستشفيات بالدقهلية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف الشبراوي أبوالعلا، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تردي الأوضاع الصحية في محافظة الدقهلية.

وأكد أبوالعلا، في طلبه، على أن هناك الكثير من الفساد المالي والإداري وعدم تطبيق المعايير الواجب توافرها في المستشفيات والوحدات الصحية وغيرها من الأمور المتعلقة بخدمة المواطنين.

وطالب النائب البرلماني بضرورة النظر في واقعة وفاة تلميذ بمدرسة قرية أبوالمعاطي الباز الابتدائية نتيجة سقوطه من الطابق الرابع علوي يسبب إهمال هيئة الأبنية التعليمية في وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة بالمدارس لحماية التلاميذ والحفاظ على أرواحهم وعدم تكرار هذه الحوادث.

وأختتم قائلا: بناء العملية التعليمية والصحية هي أساس نجاح أي مجتمع والقيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات داخل كل القطاعات لكن البيت من الداخل سواء بالمدارس أو المستشفيات أو الوحدات الصحية في القرى والمراكز بحاجة إلى إعادة تأهيل وترتيب.​