مفيش ميكروباصات على الدائري.. تصريحات من الطرق والكباري بشأن الأتوبيس الترددي

كتب- أحمد مسعد:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، آخر التطورات في الطريق الدائري، موضحًا أن إجمالي طوله يصل لـ 106 كم أبرز تحدي فيهم منطقتين من وصلة "السلام إلى الطريق الزراعي"، ومن الأوتوستراد إلى المريوطية.

وقال مصطفى، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتم توسعة الدائري في هذه المناطق من 7 إلى 8 حارت، إنهم واجهوا العديد من التحديات منها الإزالات، مؤكدا: كنا بنعمل دائري بجانب الدائري.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري: حاليا بنعمل أتوبيس ترددي يلف حول الدائري كله حتى يكون هناك وسيلة مواصلات صديقة للبيئة وراقية.

وتابع: هنمنع الميكروباصات اللي بنشوفها بالصورة العشوائية الحالية على الطريق الدائري ويستقل الركاب الأتوبيس الترددي بتوقيت محدد، وعدد محطات الأتوبيس الترددي ستصل إلى حوالي 57 محطة في الطريق الدائري.

وواصل: مش هيكون هناك مكان تاني للميكروباص، والمسار الترددي هيكون معزول محدش هيدخل فيه، وسيتم البدء في الأتوبيس الترددي خلال 3 أو 4 أشهر من الآن.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وعلى السرعات وإذا كان هناك شبورة سيكون هناك سيطرة كاملة وأي مخالفة بتتصور.

وأوضح أن أسعار التذاكر وتشغيل المحطات، مازال قيد الدراسة، وأن كل محطة ستتضمن توقيتات محددة لزمن الوصول والانطلاق.​