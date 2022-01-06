نقابة المهندسين: زيادة المعاشات 37% ورفع التأمين الطبي لـ 27 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، قبل تولي مجلس النقابة الحالي المسؤولية في 2018، كان يوجد عجز في صندوق المعاشات 222 مليون جنيه، وفي السنة الأولى لمجلس النقابة الحالي تم الانتهاء من هذا العجز، ونجحنا في ذلك حققنا عائد في السنة الأولى 176 مليون جنيه.

وأضاف ضاحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن الفائض حاليا بصندوق المعاشات وصل ل 622 مليون جنيه، وهذا الفائض يساعدنا في تقديم خدمات للاعضاء بشكل جيد.

وأشار إلى أن تم زيادة المعاشات للمهندسين بنسبة 37% خلال الفترة الحالية، ورفع التأمين الطبي لـ27 ألف جنيه لكل مهندس.​