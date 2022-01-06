الطقس غدا.. أمطار وضباب وصقيع على هذه المناطق.. وموقف القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه يسود نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة تصل حد الضباب

تنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا وقد تصل حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شوائب عالقة

توجد شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة

توجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.