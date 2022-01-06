قد تكون بداية النهاية.. خبير أوبئة يكشف "خبرًا جيدًا" عن متحور أوميكرون

12:02 م الخميس 06 يناير 2022
قد تكون بداية النهاية.. خبير أوبئة يكشف "خبرًا جيدًا" عن متحور أوميكرون

ميكرون

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن شراسة متحور كورونا أوميكرون أقل في العموم من المتحور السابق دلتا.

وأضاف عنان في تصريحات لمصراوي، إن إحدى الدراسات أشارت إلى أن معدل دخول المستشفى جراء الإصابة بأوميكرون يبلغ النصف بالمقارنة بدخول المستشفى جراء الإصابة بمتحور دلتا، كما أن شراسة أوميكرون أقل في العموم من دلتا.

وتابع: "هذه قد تكون بداية النهاية لكورونا، لأن انتشاره يبلغ 3 مرات عن دلتا وسيحل بدلا منه".

وأوضح عنان أنه على الرغم من زيادة إصابات متحور أوميكرون ووصلوها لنحو مليون حالة يوميا، فإن وفيات الفيروس تشهد انخفاضا ملحوظًا، ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض باستثناء الدول التي لم يحصل سكانها على التطعيمات.

وتوقع أن يشهد شهر فبراير المقبل حالة من الاستقرار بالوضع الوبائي لكورونا على المستوى العالمي، مضيفًا: "في بداية فبراير تكون الموجة على المستوى العالمي استقرت، وأن تصل الوفيات بين 5 إلى 7 ألف حالة يوميا في المتوسط"​
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ميكرون إسلام عنان انتشار الأوبئة متحور دلتا

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