سفير سنغافورة يزور مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، Dominic Goh سفير دولة سنغافورة لدى مصر يرافقه كين تن سكرتير أول للشؤون السياسية ويوجينورين يوجارجا مستشار سفارة سنغافورة وذلك بمقر مركز النظم بمدينة السلام .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي، لكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف مجالات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.

فى بداية اللقاء، تم الترحيب بسفير سنغافورة والوفد المرافق له وعقب ذلك قام المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، بإجراء عرض تقديمي عن المركز استعرض خلالها تاريخ نشأة المركز والإمكانيات الفنية والبشرية والتكنولوجية للمركز، كما تم إبراز دور المركز في المشروعات القومية والتنموية التي تتم بالدولة/ موضحًا أن المركز يعمل على 6 مشروعات في مجال التحول الرقمي تضم كلاً من (منظومات أرشفة وإدارة بطاقات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وتتبع الأدوية، والحجر الزراعي، ومنظومة لوزارة القوى العاملة، و منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح).

وأعرب "محروس"، عن استعداد مركز نظم المعلومات والحواسب للتعاون مع دولة سنغافورة في عدد من المجالات منها "تكنولوجيا المعلومات - التحول الرقمي - الذكاء الإصطناعي".

من جانبه أشاد سفير دولة سنغافورة لدى مصر، بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج، مؤكدًا حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي لتذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب.



في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للأطقم الفنية للمركز والشركات التي تعمل في مجالات مماثلة في دولة سنغافورة للتعرف على إمكانيات الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.