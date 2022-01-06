كورونا في 24 ساعة| إصابات دلتا في مصر ومخاطر ظهور متحورات كل فترة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323913 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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