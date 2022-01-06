3 عقاقير.. هل تغني الأدوية الجديدة لكورونا عن اللقاح؟

02:00 ص الخميس 06 يناير 2022
3 عقاقير.. هل تغني الأدوية الجديدة لكورونا عن اللقاح؟

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة ليست بديلة عن لقاحات فيروس كورونا، ولابد من أخذ اللقاحات لمواجهة الجائحة.

كانت وزارة الصحة والسكان، نشرت تفاصيل 3 أدوية جديدة مضادة لفيروس كورونا تعاقدت مصر للحصول على جرعات منها.

وقال عبدالغفار في منشور توعوي، إن الدواء الأول هو "باكسلوفيد"، من إنتاج شركة فايزر الأمريكية، هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين، الأول يثبط نشاط الفيروس، والثاني يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم.

ولفت إلى أن العقار عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم ويستخدم في الأيام الـ5 الأولى من الإصابة، كما حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية.

وأنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

أما العقار الثاني فهو "مولنوبيرافير"، من إنتاج شركة ميرك، ويؤخذ عن طرق الفم وحصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، وسيتم تصنيعه في 3 شركات وطنية.

والعقار الثالث "ايفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، وهو عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ.

والعقار طويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن، وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص.

وشدد على أن هذه الأدوية ليست بديلا للقاح فيروس كورونا.

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