القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الميلاد للعاملين بالقطاع الخاص

03:00 ص الخميس 06 يناير 2022
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الميلاد للعاملين بالقطاع الخاص

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة العاملين في القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الوزير، أعلن أن اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من الجمعة الموافق 7 يناير 2022، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد سعفان، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

محمد سعفان إجازة عيد الميلاد القطاع الخاص القوى العاملة

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