مفاجأة| 363 معلمًا أُحيلوا على المعاش خلال 7 سنوات.. ولم يتعيَّن بديل

القاهرة - مصراوي:

كشف محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن 363 ألف معلم تمت إحالتهم إلى المعاش منذ يوليو 2014 حتى الآن؛ ليصبح عدد المعلمين الآن 878 ألف معلم يعملون في التدريس والوظائف الإشرافية بدواوين الإدارات والمديريات .

وأشاد عبد الله بتحرك الحكومة مؤخرًا بسد العجز في المعلمين خلال 5 سنوات على أن يبدأ ذلك بداية من العام الدراسي المقبل .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد قبل بدء العام العام الدراسي الجديد .

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم فتح باب التعيينات لقبول معلمين جدد قبل بداية العام الدراسي الجديد، عقب انتهاء جهاز التنظيم والإدارة من إعداد التقرير النهائي باحتياجات الوزارة من المعلمين.

وأكد المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه يجري التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، للانتهاء من إعداد المعايير الخاصة بالمسابقة والشروط المتبعة والاعتمادات المالية والدرجات الوظيفية، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المسابقة رسميًّا يوليو المقبل على بوابة الوظائف الحكومية، تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي ينص على أن الإعلان عن الوظائف الحكومية لا بد أن يكون من خلال مسابقة عامة والإعلان عنها في شهرَي يناير ويونيو.

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