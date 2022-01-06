طقس الخميس.. الأرصاد: شوائب عالقة وظاهرة مسيطرة وأمطار على هذه الأماكن

07:00 ص الخميس 06 يناير 2022
طقس الخميس.. الأرصاد: شوائب عالقة وظاهرة مسيطرة وأمطار على هذه الأماكن

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة المسيطرة عن تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يوجد شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:​

271267280_5091583694209618_437221028628969305_n

الطقس شوائب أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

صرف الأجر كاملاً.. "القطاع الخاص" تكشف مميزات قانون العمل الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|وفاة الفنانة مها أبو عوف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا