أولى وثانية ثانوي.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الترم الأول (ورقي وإلكتروني)

كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2021 / 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جدول امتحانات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

كما حددت الوزراة، موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي:

- يحتوي الامتحان نوعين من الأسئلة "إلكتروني وورقي".

- تمثل الأسئلة الإلكترونية ٧٠٪ من أسئلة الامتحان و30% للأسئلة الورقية.

- يتم التصحيح إلكترونيا للأسئلة الالكترونية، بينما يتم التصحيح يدويًا للأسئلة المقالية.

- نظام الأسئلة (اختيار من متعددة الاختيارات ومقالية).

- يتم وضع الأسئلة المقالية من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية، كما يتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

- يشمل زمن الامتحان وقتًا للأسئلة المقالية الورقية.

- أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

- طلاب المنازل يؤدون الامتحان ورقيًا.

- حال حدوث عطل تقني مع الطالب أثناء الامتحان يتم امتحانه ورقيًا (نفس امتحان المنازل) وفي نفس اليوم بدون عمل محضر.

- إجابة الأسئلة المقالية في نفس ورقة الامتحان مع مراعاة الجزء الذي سيكتب فيه الطالب بياناته.

- المدارس الغير مجهزة سوف يتم امتحانها من خلال الشريحة فيجب التأكيد على شحن الشريحة قبل الامتحان.

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