بعد تصريح الوزير.. مصدر بالتموين يحسم الجدل بشأن وقف بطاقات بدل التالف

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر بوزارة التموين حقيقة وقف استخراج البطاقات بدل التالف والفاقد بعد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الخاصة بوقف البطاقات التالفة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الوزير لم يقصد إيقاف استخراج بدل الفاقد أو التالف لأن هذا إجراء عادي لا تتحمل الدولة بسببه أي أعباء إضافية، وكان الوزير يقصد وقف أي عمل على البطاقة يسبب زيادة الأعباء المالية مثل إضافة الأفراد أو تحويل مستحق خبز لصرف سلع أو فصل اجتماعي أو إضافة الزوجة المحرومة.

وأكد المصدر أن الوزير، لم يقصد إطلاقًا بدل الفاقد والتالف ويبدو أن الأمر جاء بسبب خطأ في الفهم في ظل أن تصريحات الوزير كانت مسجلة دون حوار.

وأجري مصراوي تجربة اليوم خاصة باستخراج بطاقة بدل تالف عبر موقع دعم مصر وتمت الموافقة على الطلب بعد استيفاء كافة البيانات.

يذكر أن تصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بوقف استخراج بدل التالف والفاقد لبطاقات التموين أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين بسبب زيادة عدد البطاقات التالفة شهريًا لكثرة الاستخدام سواء الحصول علي الخبز بشكل يومي أو السلع مما يعرض البطاقة للتلف وأن وقف الخدمة سيتسبب في وقف الدعم وعدم قدراتهم على الصرف.