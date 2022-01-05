بعد اجتماع حكومي.. وزير التعليم يكشف حقيقة تعيين مدرسين جدد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تعيين مدرسين جدد، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا يضم جميع الجهات التي لها دور في ذلك، لانها مشكلة كبيرة وتحتاج أموال وتفاصيل كثيرة.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية على فضائية ETC : "إن شاء الله هنلاقي حل للتعيينات على مراحل عدد من السنوات لتقليل عجز المعلمين".

وقال إنه لا توجد أي مسابقة حاليا، متابعا: "لسه موصلناش لهذه المرحلة حاليا يتم تحديد الاحتياجات وهنفذها إزاي وهل في موازنات وناخد موافقات. لا تزال هناك خطوات في هذا الصدد".

وأضاف: "هتبدأ تشعر بحل المشكلة مع بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل".