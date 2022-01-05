متحدثة منتدى شباب العالم: نصف مليون شخص يريدون المشاركة

11:06 م الأربعاء 05 يناير 2022
متحدثة منتدى شباب العالم: نصف مليون شخص يريدون المشاركة

منتدى شباب العالم

كتب- مصراوي:

قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن هناك أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة في المنتدى، وهذه شهادة نجاح للشباب المصرى القائم على إدارة المنتدى كما أنه شهادة نجاح للدولة المصرية.

وأضافت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن مصر خلال أيام ستسقبل وفودا من 196 دولة للمشاركة في النسخة الرابعة للمنتدى والذي من المقرر أن يناقش مجالات الطاقة والمبادرات التنموية ودور الرعاية الصحية".

وأوضحت أن المنتدى له ميزانية خاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة، حيث تأتي من الشركاء الرسميين سواء شركات وجامعات ومؤسسات دولية.

منتدى شباب العالم سارة بدر أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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