وزيرات التخطيط والتضامن والصناعة يهنئن البابا تواضروس بعيد الميلاد

10:23 م الأربعاء 05 يناير 2022
وزيرات التخطيط والتضامن والصناعة يهنئن البابا تواضروس بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني

القاهرة - أ ش أ:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللاتي قدمن التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

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Asha
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