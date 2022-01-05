بموافقة "كبار العلماء".. الكشف عن سبب ترجمة خواطر الشعراوي للإنجليزية

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

قال الدكتور عبدالحميد نجيب، ممثل مؤسسة الشيخة عفراء بنت زايد، إن قرار ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، جاء ليمتد نور الإسلام للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية، بجميع دول العالم.

وأضاف خلال الحفل الذي عقد مساء الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، أن الترجمة تمت بعد استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومتابعة من الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الشيخ زايد كان يقدم المساعدات الخيرية في مختلف المجالات وفي كل بقاع الأرض.

حضر الاحتفالية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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