شقق بمساحات مختلفة.. ننشر مخطط المرحلة العاجلة من مدينة الوراق الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة لتصبح مدينة "الوراق الجديدة".

وحصل مصراوي، على المخطط العام للمرحلة العاجلة لمدينة الوراق والتي تتضمن تنفيذ عمارات سكنية بمواصفات مختلفة.

وتشمل المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة، تنفيذ وحدات سكنية لإعادة تسكين الأهالي الراغبين في البقاء بالمدينة، بعد تطويرها، بجانب تنفيذ أعمال البنية التحتية على ما تم استلامه من أراض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ أعمال التكريك وتهذيب أطراف الجزيرة.

وتقع جزيرة الوراق، على مساحة 1518 فدانا، وهي ملتقى محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة، ويمر بها من الجنوب محور روض الفرج، والطريق الدائري شمالا، وتبلغ مساحة الجزء المخطط تطويره نحو 1260 فدانًا.

وطبقا للمخطط العام للمرحلة العاجلة يتم تنفيذ 94 عمارة بإجمالي 4092 وحدة سكنية، عبارة عن 3 نماذج مختلفة، النموذج الأول T1 عبارة عن 15 عمارة، والنموذج الثاني T2 عبارة عن 57 عمارة بواقع 2508 وحدة، والنموذج الثالث T3 عبارة عن 22 عمارة بواقع 924، كما تتضمن العمارات محلات تجارية.

وتتكون العمارات من دور أرضي و10 أدوار متكررة، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية لحوالي 5 أدوار في بعض العمارات و6 أدوار في بعض العمارات الأخرى.

وتصل مساحات الشقق في العمارات لـ75 مترًا، ووحدات تصل إلى 90 مترًا، ووحدات سكنية أخرى 135 مترًا.

وطبقا للمخطط العام للمشروع تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 44 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه من إجمالى 160 فدانا منطقة مخصصة لإعادة تسكين الأهالي الراغبين في ذلك، بخلاف مبلغ 1.1 مليار جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه للمرافق، و400 مليون جنيه لإنشاء شبكة الطرق.

وتضم منطقة الوراق، مناطق استثمارية ومناطق استثمارية متميزة ومناطق الإسكان المتميز والمنطقة التجارية والحديقة المركزية والمارينا والمنطقة الثقافية وإسكان استثماري وكورنيش سياحي.

وفي يونيو 2018 نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.