انطلاق احتفالية ترجمة خواطر الشعراوي للإنجليزية بحضور "جمعة" و"الشريف"

08:06 م الأربعاء 05 يناير 2022
انطلاق احتفالية ترجمة خواطر الشعراوي للإنجليزية بحضور "جمعة" و"الشريف"

الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، احتفالية ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، بأحد فنادق القاهرة.

يحضر الاحتفالية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن يتم عرض كيفية عمل التطبيق وتفاصيله، بحضور ممثلين عن مؤسسة الشيخة عفراء بنت زاي.​

الشيخ محمد متولي الشعراوي ترجمة خواطر الشعراوي احتفالية ترجمة خواطر الشعراوي علي جمعة محمد الضويني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - شبورة وبرودة تصل لصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الميلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا