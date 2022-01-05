انطلاق احتفالية ترجمة خواطر الشعراوي للإنجليزية بحضور "جمعة" و"الشريف"

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، احتفالية ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، بأحد فنادق القاهرة.

يحضر الاحتفالية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن يتم عرض كيفية عمل التطبيق وتفاصيله، بحضور ممثلين عن مؤسسة الشيخة عفراء بنت زاي.​