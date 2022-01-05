"الرعاية الصحية": نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالمستقيم باستخدام المنظار الجراحي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالمستقيم باستخدام المنظار الجراحي، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم، إلى نجاح الفريق الطبي لقسم جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني بالمستقيم لمريضة منتفعة بخدمات التأمين الصحي الشامل، تبلغ من العمر 29 عامًا، باستخدام المنظار بديلًا عن عمليات استئصال الأورام السرطانية بالطريقة الاعتيادية في نقلة نوعية لجراحات الأورام والتي يتبناها المجمع الطبي أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الجراحة واحدة من الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها قسم جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي بكفاءة ومهارة عالية، لافتة إلى أن استخدم المنظار الجراحي في العملية بديلًا عن الجراحات التقليدية، هو ما جنَّب المريضة مضاعفات الجراحة وساهم في تخفيف آلامها وسرعة تحسن حالتها واستعادتها لوظائفها الحيوية والطبيعية.

وتابعت، أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر الأطباء المتميزين بالمجمع الطبي، والتي تضم كلًا من الدكتور أحمد جمعة، رئيس وحدة جراحة الأورام بالمجمع، الدكتور حمادة فتحي، استشاري جراحة الأورام الدكتور محمد زايد، أخصائي جراحة الأورام، الدكتور محمود جمال، أخصائي جراحة الأورام، واستشاريي التخدير "الدكتور أحمد عبدالرحمن، الدكتور أحمد الليلي، الدكتور أيمن التوني"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

ولفتت، إلى أن تكلفة إجراء هذه العملية في القطاع الخاص تتخطى أكثر من 150 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المريضة سوى 300 جنيه فقط قيمة مساهمة في العملية، حيث أنها من منتفعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والذي يخفف من عبء المرض على المرضى وذويهم ويضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي وضمه لأمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، مضيفًا أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 423 سريرا، منها 285 سريرا داخليا، و63 رعاية مركزة، و14 غرفة عمليات، و22 حضانة، و33 عيادة خارجية.

وتابع: "نستهدف استحداث خدمات طبية جديدة لمواكبة الممارسات الطبية العالمية لما لها من أهمية قصوى في الارتقاء بمستوى منشآت هيئة الرعاية الصحية ومنافستها للمراكز الطبية العالمية ".

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