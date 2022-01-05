حدث في 8 ساعات| تفاصيل إزالة الحي السادس بمدينة نصر.. وحادث مروري مروع

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، وإعلان محافظة القاهرة إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر بالكامل، وحاجة محافظة الجيزة لعمال نظافة بأجر يومي 150 جنيها، وتحذير من هيئة الأرصاد من الانخداع في حالة الطقس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري لتشاد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعرباً عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد وفي العديد من المجالات، خاصةً في مجال دعم القدرات، وذلك لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة، حيث أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد في مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلاً عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف.

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ونقل بالوظائف القضائية

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 52 بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2021، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 622 لسنة 2021، ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

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محافظة القاهرة: إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر بالكامل

قالت ميرفت مطر، رئيس حي مدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إزالة منطقة الحي السادس بالكامل.

وأضافت ميرفت مطر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إزالة المنطقة بالكامل في إطار مخطط تطوير خاص بها.

وأكدت رئيس الحي على أنه من المقرر إقامة منطقة عقارات على الطراز الحديث على نفس الأرض بعد إزالة العمارات الموجودة بها حاليا.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع مع الأهالي وسكان المنطقة من أجل هذا الأمر من قبل المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وكشف مصدر، لمصراوي، السبب خلف هذا التوجه وهو تطوير المنطقة على نحو يليق بالحي العريق إلى جانب الاهتمام بالطراز الجديد للعقارات التي سيتم إنشائها في نفس المنطقة عقب إخلاءها.

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مصادر تكشف عن موعد افتتاح أولى مراحل المونوريل

كشف مصدران بهيئة الأنفاق وتحالف الشركات المنفذ لمشروع المونوريل، أن المرحلة الأولى للمشروع الذي يمتد بطول 56.5 كم ستنتهي في سبتمبر المقبل؛ ليتم افتتاحه في أول أكتوبر؛ حيث إن نسبة التنفيذ في المشروع وصلت ما يقرب من 40%.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 22 محطة؛ هي (الاستاد- هشام بركات- جامعة الأزهر- الحي السابع- المنطقة الحرة- مسجد المشير- شارع التسعين- المستشفى الجوي- فندق تويست- جامعة المستقبل- إعمار- ميدان النافورة- البروة- بيت الوطن- مسجد الفتاح العليم- الحي السكني R2- الدائري الإقليمي- فندق الماسة- الحي الحكومي- حي السفارات- العاصمة الإدارية، وأن قطارات المونوريل المتعاقد عليها أحادية السكة ستتحرك على كمرة خرسانية، وسيتم لأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، وأن سرعة قطار المونوريل تصل إلى 80كم في الساعة، يقطع مسافة المرحلة الأولى من المشروع خلال 60 دقيقة .

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محافظة الجيزة تعلن حاجتها لعمال نظافة

أعلنت محافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك في أعمال الكنس وخلافه.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ 150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

وأشارت المحافظة، إلى أن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

وتابعت: على من يرغب فى التقدم التوجه إلى مقرات الاحياء طبقاً للأقرب لمحل السكن ( الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم ) وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخه وحتي يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.

الأرصاد تحذر من الانخداع في حالة الطقس

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد الفترة الحالية أجواء شتوية مستقرة على كافة الأنحاء، كما تكون أشعة الشمس ساطعة على معظم المناطق أكثر من الأيام السابقة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون مائل للبرودة على كافة المناطق، لكن مع بداية الليل يكون الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتابعت: نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات تنخفض بشكل ملحوظ لتسجل 6 درجات على شمال الصعيد و8 درجات على الجنوب، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع في حالة الطقس الدافئ خلال فترة النهار، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

المصيلحي لمصراوي: إجراء قبل إعادة هيكلة الدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة رصدت وجود نقص في بعض البيانات والمعلومات للعديد من حائزي البطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، هاتفيًّا، اليوم الأربعاء: "هنوزع زي استمارات عشان نجمع من الناس بياناتها، وده مش هيوقف صرف السلع التموينية ولا حاجة، الناس بتصرف زي ما هي".

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الحكومة: امتحانات منتصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي بهذا الشكل

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد، غير صحيح.

وتواصل قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد، مُوضحةً أن امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون أسئلة متنوعة تشمل كلاً من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مُشيرةً إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد، ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقدرات الطلاب في الموضوعات الدراسية المختلفة.

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تفاصيل الحادث المروري المروع بالدائري الأوسطي

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين، جراء الحادث المروع الذي وقع اليوم الأربعاء، أعلى الطريق الأوسطي.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه تم نقل 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

وأشار إلى الدفع بنحو 10 سيارات إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، ورفع حالات الاستعداد بمستشفيات القاهرة المجاورة لموقع الحادث.

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الأزهر يطلق حملة للتحذير من الخوض في الأعراض

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: "وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ" للتحذير من خطورة الخوض في الأعراض، والتحذير من الوقوع فيها مما يؤثر تأثيرًا سلبيا على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأوضح المجمع في بيان له، الأربعاء، أن الحملة تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة للوعاظ والواعظات بما ينعكس إيجابًا على تحقيق السلم المجتمعي والترابط الأسري ونشر القيم الإيجابية والحسنة بين الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن الإسلام حثّ على نشر الأخلاق والقيم الفاضلة في المجتمع الإنساني، كما حذّر من السلوكيات الخاطئة التي تمس المجتمع وتهدد أمنه واستقراره، وواجهها مواجهة حاسمة من أجل حماية كل أفراد المجتمع، وحماية أعراض الناس وسمعتهم، والحفاظ على كرامتهم، وتحصين المجتمع من الاتهامات الباطلة.