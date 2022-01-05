بالصور.. الخطيب وغالي ووزير البترول الأسبق في عزاء إبراهيم حجازي

07:17 م الأربعاء 05 يناير 2022
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تصوير - هاني رجب:
حرص عدد من المسئولين والشخصيات العامة على حضور عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، والمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، والنائب حسام الخولى امين عام حزب مستقبل وطن.

كما حضر في وقت سابق عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك.

وتتلقى أسرة الراحل العزاء، ومن بينهم الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، وإلى جواره الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين.

عزاء إبراهيم حجازي حسام غالي محمود الخطيب

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