النقل تكشف آلية حجز تذاكر القطارات بالفيزا

06:53 م الأربعاء 05 يناير 2022
النقل تكشف آلية حجز تذاكر القطارات بالفيزا

النقل تكشف آلية حجز تذاكر القطارات بالفيزا

كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة النقل، طريقة استخراج تذاكر القطارات المكيفة من خلال ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM المنتشرة بعدد من المحطات الرئيسية للسكك الحديدية منها محطات (القاهرة - بنها - طنطا - سيدي جابر - الإسكندرية - الإسماعيلية - الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - أسوان)، بالإضافة إلى نادي 6 أكتوبر الرياضي.

وقالت وزارة النقل، إنه يتم استخراج التذاكر المكيفة فقط بالماكينة عن طريق استخدام بطاقات الإئتمان والكروت الذكية (محفظة الإشتراكات) ويتم تحديد محطتي القيام والوصول وتوقيت ودرجة السفر بالقطار، كما يمكن صرف أكثر من تذكرة في المرة الواحدة بحد أقصى 4 تذاكر.

وأشارت الوزارة، إلى أن رد التذكرة من مكتب التذاكر بالمحطة اعتبارًا من بداية اليوم التالي للشراء وقبل قيام القطارب 24 ساعة.

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الفيزا حجز تذاكر القطارات وزارة النقل

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