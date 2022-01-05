كتب - نشأت علي

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، موعد مناقشة تعديلات قانون الرياضة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ المناقشات بعد أسبوعين من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة عددٍ من طلبات الاحاطة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة، وإيمان عبدالجبار وكيل الوزارة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية.

وقال رئيس لجنة الشباب، إن الوزير أشرف صبحي، بذل جهودًا كبيرة فى التعديلات التى أدختلها وزارته على القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون عقب عودة المجلس للانعقاد فى 23 يناير الجاري، حيث تسعى اللجنة لإعداد قانون يواجه أية مشكلات حدثت فى الماضي، قائلًا :" ان لم تضع اللجنة بالقامات الكبيرة الموجودة فيها بصمة فى ذلك القانون سنكون مقصرين "

وأشاد "حسين" بقيام وزارة الشباب بمد اللجنة بالخطة الانشائية للطلبات التى تقدم بها أعضاء المجلس بشأن مراكز الشباب الموجودة فى دوائرهم، لافتًا إلى أنه سيتم دعوة جميع أعضاء المجلس لاستعراض خطة المنشآت أمامهم ، قائلا تلك الخريطة ستوفر جهد النواب والوازرة فى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وقال أشرف صبحي: "لسنا ضد أحد في الوسط الرياضي واحترام المؤسسات الدولية بما لا يجور على السيادة الوطنية".

وقال الوزير: "نحترم اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية كما نحترم الاتفاقيات الدولية"، وارجع سبب التعديل التي أدخلته وزارته على قانون الرياضة إلى الرغبة في تعديل بعض المواد قائلًا "بعد 3 سنوات أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات في يد جهة واحد".

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