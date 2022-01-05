بدء عزاء الإعلامي إبراهيم حجازي.. وزكريا عزمي في مقدمة الحضور (صور)

06:43 م الأربعاء 05 يناير 2022
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تصوير - هاني رجب:

بدأ قبل قليل، عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وتوافد عدد من المسؤولين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وكان في مقدمة الحضور، عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك.

ويتلقى العزاء أسرة الراحل ومن بينهم الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، وإلى جواره الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين.

عزاء ابراهيم حجازي زكريا عزمي عبد المحسن سلامة حسن المستكاوي

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