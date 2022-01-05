11 سيارة ونيران مشتعلة.. "القاهرة" تكشف تفاصيل حادث الدائري الأوسطي

كتب- محمد نصار:

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادثا مروعا نتيجة اصطدام عدد من السيارات اسفر عن وفاة مواطن واصابة ٨ مواطنين بإصابات مختلفة واشتعال للنيران بعدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت السيدة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة وقيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والاجهزة الشرطية لموقع الحادث للتفقد وتقديم كافة المساعدات الطارئة.

كما تم الدفع بعدد 10 سيارات اسعاف لموقع الحادث ونقل 7 مصابين إلى مستشفى حلوان العام ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي فيما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى خاص.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم لعدد ١١ سيارة بنفق الطريق الاوسطى تقاطع محور الاوتوستراد بدائرة قسم ١٥ مايو وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران التي اشتعلت بعدد من السيارات بموضع الحادث.

وتمت المعاينة لموقع الحادث للوقوف على أسبابه كما تم الدفع بعدد ٦ لوادر و٣ قلابات لرفع أثار الحادث من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية بعد غلقه لرفع حطام السيارات بالكامل بمتابعة كاملة من الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي حلوان والاحياء المحيطة بموقع الحادث كما تم تحرير محضر بالواقعة و كلفت النيابة العامة الاجهزة الامنية باعداد تحرياتها في الواقعة على ان يتم الاستماع الى اقوال المصابين في الحادث .

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة و السكان في بيان رسمي أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء كما لفتت الى جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة بمحيط الحادث وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية بها فضلا عن توافر اكياس الدم والبلازما لتقديم الرعاية الصحية للمصابين .

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