التموين: صرف 15% من السلع التموينية عن شهر يناير

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 15%‏، عن شهر يناير الجاري، وعمليات الضخ اليومي للسلع يصل إلى ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ1 لتر، و ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

وأكد المتحدث الرسمي ‏للوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دوريًا مع رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، مشيرًا غلى أنه وجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الإمطار.

كما وجه رئيسا الشركتين بمتابعة ‏مخازن الشركة والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة كل مخازن ‏الجملة.

وأشار إلى توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفره السلع.

وشدد الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين، عللى ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، ‏وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضًا.‏

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