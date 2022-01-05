التموين: صرف 15% من السلع التموينية عن شهر يناير
كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 15%، عن شهر يناير الجاري، وعمليات الضخ اليومي للسلع يصل إلى 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ1 لتر، و 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دوريًا مع رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين، مشيرًا غلى أنه وجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الإمطار.
كما وجه رئيسا الشركتين بمتابعة مخازن الشركة والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة كل مخازن الجملة.
وأشار إلى توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه بالإضافة إلى إتاحة ووفره السلع.
وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عللى ضرورة متابعة صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضًا.
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