"الرعاية الصحية": نجاح 16 عملية مناظير عظام بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم إجراء 16 عملية مناظير عظام، بنجاح في يوم واحد داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تقنية مناظير العظام من التقنيات الحديثة، والتي ساعدت في التشخيص الدقيق وكذلك علاج العديد من أمراض العظام مع تفادي الكثير من مخاطر العمليات الجراحية التقليدية.

وأوضحت، أن حالات عمليات مناظير العظام تنوعت ما بين (عمليات إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي ACL، عمليات تهذيب الغضروف الهلالي بالمنظار PHMM, PHLM، عملية إعادة تثبيت أوتار الكتف Shoulder rotator cuff repair، عملية منظار كتف لعلاج الكتف المتجمد Frozen Shoulder)، مشيرة إلى أنه تم إجراء هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض.

وتابعت الهيئة، أنه شارك في هذه العمليات نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات العظام بمستشفى الكرنك الدولي، تضم كلاً من الدكتور محمود عبدالوهاب، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والمناظير، وأستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل جمعية تثبيت الكسور بسويسرا، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير، الدكتور محمود عمر، أخصائي جراحة العظام والمدير الطبي بالمستشفى، الدكتور عمرو أحمد حسين، أخصائي ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، إضافة إلى أخصائيي جراحات العظام " الدكتور وسام الإسلام، الدكتور أحمد أبو القاسم، الدكتور أوليفر يسري، الدكتور ديفيد فوزي، الدكتور مجدي متواضع، الدكتور محمود حمودة"، و الدكتور محمد عبدالنبي، طبيب مقيم جراحة العظام بالمستشفى، واستشاريي وأخصائيي التخدير "الدكتور محمد عبدالرحمن أبو كريشة، الدكتور محمود عبدالحارث، الدكتور أيمن حسن"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمستشفى الكرنك الدولي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، لافتًا إلى استحداث المستشفى العديد من الخدمات الطبية ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر ومنها جراحات "الوجه والفكين، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الأورام".

وقال إنه تم أيضا تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمستشفى ومنها تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS) والأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS)، وضمها لأمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات والعمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة.

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