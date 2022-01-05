150 جنيه يومية.. ننشر أماكن التقديم على وظائف محافظة الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك في أعمال الكنس وخلافه.

150 جنيه يومية

قالت المحافظة في بيان اليوم، إن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ 150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم الواحد.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).

أماكن التقديم

على من يرغب فى التقدم التوجه إلى مقرات الأحياء طبقاً للأقرب لمحل السكن وذلك على النحو التالي:

(الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم).

يأتي ذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء 5 يناير وحتي يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.