وزير الزراعة يهنئ البابا تراضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

05:34 م الأربعاء 05 يناير 2022
وزير الزراعة يهنئ البابا تراضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

السيد القصير وزير الزراعة

القاهرة- (أ ش أ):
بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقية تهنئة، اليوم الأربعاء، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية:
"بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة أهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد، والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

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السيد القصير وزير الزراعة البابا تواضروس عيد الميلاد

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