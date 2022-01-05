الملاحة الجوية تعرض رؤيتها مع دول الجوار في معرض إكسبو دبي

05:33 م الأربعاء 05 يناير 2022
الملاحة الجوية تعرض رؤيتها مع دول الجوار في معرض إكسبو دبي

معرض إكسبو 2020 دبي

كتب - محمد عبيد:
شاركت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بحلقات نقاشية واجتماعات عمل ، تحت عنوان خدمات الملاحة الجوية ودول الجوار، وذلك بحضور الطيار هشام عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك استمرارًا لسلسلة الفعاليات التىتنظمها وزارة الطيران المدنى ، خلال مشاركتها بمعرض " إكسبو دبي 2020 " .

وتهدف مشاركة وزارة الطيران من خلال هذه الفعالية إلى التعريف بالخدمات الملاحية ، التي تقدمها الشركة من منطلق الدور الريادي ، الذىتقوم به مصر في مجال الملاحة الجوية.

كما شارك وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى الفعالية الرابعة لوزارة الطيران لمتابعة الموضوعات والاستثمارات التي تعرضها الوزارة للمشاركين بالمعرض.

الملاحة الجوية معرض اكسبو دبي إكسبو دبي 2020

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