أطفال "قادرون باختلاف" في زيارة للقوات البحرية- فيديو

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "رينرجي جروب"موقف إقامة محطة تحويل المخلفات

كتب- محمد سامي:

استقبلت القوات البحرية المصرية أطفال قادرون باختلاف بمقر القاعدة البحرية برأس التين بالأسكندرية، وكان في استقبالهم ضباط القوات البحرية. بحسب بيان صحفي.

واستقل الأطفال أتوبيسا مكشوفا للتحرك داخل القاعدة، وتم استقبالهم بحرس الشرف.

كما شارك الأطفال رجال القوات الخاصة البحرية الأنشطة والفاعليات البحرية.

كان الأطفال قد قد قاموا بزيارة إلي الكلية الحربية ومطار شرق القاهرة في وقت سابق.