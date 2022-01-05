السيسي: مصر حريصة علي تقديم الدعم الكامل لتشاد

03:58 م الأربعاء 05 يناير 2022
السيسي: مصر حريصة علي تقديم الدعم الكامل لتشاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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