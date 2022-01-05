لماذا يدلي النائب ببيانه العاجل قبل بدء أعمال الجلسة العامة؟.. المادة 215 تُجيب

كتب- مصراوي:

كثُر عدد البيانات العاجلة التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مدار يومَي الثلاثاء والأربعاء؛ والتي بلغت نحو 5 بيانات تم إلقاء 3 منها.

ويوضح "مصراوي" اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن، في ما يلي:

قام الأعضاء بإلقاء البيانات العاجلة قبل بدء أعمال الجلسة العامة، وهذا وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات توجيه أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس وأعضاء الحكومة.

وتنص المادة 215، في قانون اللائحة الداخلية على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ووفقًا للمادة، يقدم هذا الطلب كتابةً متضمنًا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال.

وتنص المادة 215 على أنه لا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.