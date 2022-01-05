مياه الجيزة: قطع الخدمة عن هضبة الأهرام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام، وذلك نظرا لحدوث عطل في لوحات الكهرباء الخاصه بالروافع المغذي للمنطقة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنه جاري العمل على سرعة حل المشكلة في أقرب وقت.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه في حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.