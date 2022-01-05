مياه الجيزة: قطع الخدمة عن هضبة الأهرام

03:16 م الأربعاء 05 يناير 2022
مياه الجيزة: قطع الخدمة عن هضبة الأهرام

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام، وذلك نظرا لحدوث عطل في لوحات الكهرباء الخاصه بالروافع المغذي للمنطقة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنه جاري العمل على سرعة حل المشكلة في أقرب وقت.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه في حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

هضبة الاهرام مياه الجيزة قطع المياه

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