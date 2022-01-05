"الزراعة": فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ89.. السبت المقبل

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إنه سيتم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، وسوف يتم تلقي الطلبات اعتبارًا من السبت 8 يناير بمقر إدارة حديقة الأورمان بالجيزة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن إقامة معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين في منتصف فبراير المقبل حتى نهاية مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون الكمامات، فضلًا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي .

ويشار إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وكذلك يعد حدثًا ثقافيًّا اقتصاديًّا متميزًا يحرص على زيارته المواطنون؛ خصوصاً المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.