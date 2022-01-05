السياحة تنظم رحلة توعية لطلاب ذوي الهمم لزيارة عدد من الأماكن الأثرية بالفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة توعوية لمجموعة من الطلاب من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إحدى المدارس بالجيزة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وخاصة لدى الأطفال وربطهم بالموروث الثقافي والحضاري لبلدهم والعمل على تعزيز ودعم أخلاقيات السياحة لديهم.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة خلال شهر ديسمبر 2020 لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري للمواطنين وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية.

وأضافت "إيمان"، أن الطلاب زاروا خلال هذه الرحلة متحف كوم أوشيم، ومنطقة كرانيس الأثرية، كما زاروا قرية تونس الشهيرة، لافتة إلى أن الطلاب أعربوا خلال هذه الرحلة عن سعادتهم وإعجابهم بالأماكن التي قاموا بزيارتها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة.