اليوم.. رئيس الإنجيلية يترأس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من كنيسة قصر الدوبارة

01:34 م الأربعاء 05 يناير 2022
اليوم.. رئيس الإنجيلية يترأس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من كنيسة قصر الدوبارة

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

كتب- مينا غالي:

تقيم الكنيسة الإنجيلية مساء اليوم الأربعاء احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الصلاة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة بالدولة وممثلي الكنائس الإنجيلية بمصر

وتفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعد الميلاد المجيد المقرر انعقاده اليوم الأربعاء 5 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.

وشدد رئيس الإنجيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا على ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال إن استقبال الإعلاميين والصحفيين سيتم بداية من الساعة 6 مساءً لتغطية الاحتفال، وأنه من المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد قصر الدوبارة الإنجيلية

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